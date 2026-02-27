Durante la asamblea de concejales y mayores contribuyentes se aprobó con los votos del oficialismo y aliados las ordenanzas fiscal e impositiva en General Pueyrredón.

Ads

Durante la sesión realizada en el recinto del Concejo Deliberante, se aprobó la suba del 11% en la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) para el primer trimestre y que luego se actualizará por la inflación.

La votación resultó por 29 votos positivos y 17 negativos. Los bloques Vamos Juntos, La Libertad Avanza y UCR + Nuevos Aires votaron por la afirmativa, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador, lo hicieron en contra.

Ads

A su vez, se ratificó la continuidad de la denominada “tasa vial” con la carga de combustible en las estaciones de servicio de Mar del Plata.

Además, se convalidó quitar el ítem de la Tasa por Alumbrado Público de la TSU y que a partir de ahora se incluya en la factura de la luz de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA).

Ads

Por otro lado, el Concejo Deliberante continuó con una sesión extraordinaria en la que se analizan el presupuesto municipal y el de Obras Sanitarias para el próximo período.

Puede interesarte