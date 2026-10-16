Mar del Plata sumará una nueva cita al calendario de eventos profesionales de 2026 con la realización del Congreso Argentino de Neurología, que reunirá a especialistas para intercambiar conocimientos, analizar avances científicos y clínicos y promover nuevas herramientas para la atención de pacientes.

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El encuentro se desarrollará durante cuatro jornadas, del martes 24 al viernes 27 de noviembre, en el Sheraton Mar del Plata Hotel, ubicado en Leandro N. Alem 4221.

La propuesta combinará actividades académicas, presentaciones de investigaciones y espacios de intercambio entre profesionales de la especialidad.

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Cursos, debates y presentación de investigaciones

El programa contempla cursos, mesas redondas y encuentros interactivos con expertos, además de sesiones de pósteres electrónicos y exposición de trabajos científicos con investigaciones originales y casos clínicos.

También habrá simposios y actividades de vinculación profesional, orientados a facilitar el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos.

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Los principales temas del congreso

La agenda científica abordará distintas áreas de la neurología, entre ellas epilepsia, accidente cerebrovascular (ACV), enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento.

También se tratarán la esclerosis múltiple, la neurooncología, las neuroimágenes, la neurofisiología clínica, la medicina del sueño y la neuro-otología.

Uno de los ejes destacados será la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, junto con el desarrollo de nuevos modelos de neuroinformática, herramientas que forman parte de la transformación tecnológica de la medicina.

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Un encuentro profesional en la costa bonaerense

La realización del congreso permitirá combinar la actualización científica con una estadía en uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Mar del Plata cuenta con una amplia oferta de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, alternativas que pueden complementar la agenda de quienes viajen para participar de las jornadas.

Los detalles del programa y las condiciones de inscripción pueden consultarse en el sitio oficial del evento.

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