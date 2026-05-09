El conflicto del transporte público en Mar del Plata continuará al menos hasta las primeras horas del lunes, pese al compromiso asumido por las empresas de abonar los salarios adeudados a los trabajadores.

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La situación fue abordada este sábado durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) aseguró que conseguirá los fondos necesarios para efectuar los pagos mediante un crédito privado.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que la medida de fuerza será levantada únicamente cuando los salarios estén efectivamente acreditados en las cuentas de los choferes.

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De esta manera, el paro iniciado el viernes por la tarde seguirá vigente hasta que se concrete el pago comprometido por las empresas.

La retención de tareas fue impulsada por el gremio que nuclea a los conductores ante la falta de cobro de los haberes correspondientes. La medida dejó sin servicio de colectivos a miles de usuarios durante todo el fin de semana.

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La audiencia contó con la participación del delegado regional de Trabajo, Daniel Buccico, y del coordinador regional Raúl Calamante, quienes encabezaron las negociaciones entre las partes.

Tras el encuentro, la cámara empresaria informó que espera transferir los fondos a las cuentas sueldo de los trabajadores en las primeras horas del lunes. Mientras tanto, desde la UTA señalaron que los choferes aguardarán en las estaciones de cabecera hasta comprobar la acreditación de los salarios y recién entonces se normalizará el servicio.