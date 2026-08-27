Mar del Plata se prepara para una temporada de verano con mayor oferta aérea y nuevas conexiones con el interior del país. Aerolíneas Argentinas confirmó su programación para el verano 2027 y anunció que la ciudad contará con 31 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de vuelos directos con Córdoba y Tucumán.

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El anuncio se realizó durante un encuentro de negocios organizado por la compañía con socios estratégicos y clientes de alto valor, donde fueron presentadas las principales novedades comerciales y operativas previstas para los próximos meses.

Más vuelos hacia Mar del Plata

En el mercado doméstico, Mar del Plata será uno de los destinos turísticos con una programación reforzada. La empresa prevé operar 31 vuelos semanales entre Buenos Aires y la ciudad balnearia, una cifra superior a la frecuencia actual.

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De todos modos, el volumen se encuentra por debajo de otros destinos turísticos del país. Bariloche y Córdoba tendrán 70 frecuencias semanales; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; y El Calafate y Neuquén, 42.

La programación también incorpora conexiones directas entre Córdoba y Mar del Plata, dentro de una red que vinculará a la provincia mediterránea con distintos destinos turísticos durante la temporada.

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A su vez, Tucumán tendrá una conexión directa con Mar del Plata, además de vuelos hacia otros puntos turísticos.

Más de 1,5 millones de asientos en enero

A nivel nacional, Aerolíneas Argentinas anunció una oferta de 1.508.834 asientos durante enero, lo que representa un crecimiento del 13% respecto del mismo período de 2026.

El incremento estará impulsado principalmente por la operación de cabotaje, que crecerá un 13%, mientras que la red regional tendrá una expansión del 16%.

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Pese al refuerzo, Mar del Plata todavía no sumará nuevas rutas que la conecten con otras provincias argentinas, más allá de las conexiones anunciadas con Córdoba y Tucumán.

Además, continúa pendiente otro reclamo histórico del sector turístico local: la recuperación de conexiones internacionales desde el aeropuerto marplatense, una demanda sostenida por operadores y empresarios vinculados a la actividad.