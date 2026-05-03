A poco más de un mes para el inicio del Mundial de Fútbol Estados Unidos-México-Canadá, el concejal del PRO, Fernando Muro, anticipó que Mar del Plata contará con un Fan Fest para acompañar a la selección argentina.

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El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde señaló que la iniciativa se está concretando con participación del sector privado.

“Mar del Plata va a tener Fan Fest para alentar a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y su realización se está logrando gracias al sector privado. Muy pronto más novedades”, expresó en su cuenta de X.

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HINCHAS 🇦🇷!!



Mar del Plata va a tener Fan Fest para alentar a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y su realización se está logrando gracias al sector privado. Muy pronto más novedades. pic.twitter.com/eRj10JKYmr — Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) May 3, 2026

Por el momento no dio a conocer más detalles y sólo adjuntó un video alusivo con banderas albicelestes recorriendo la ciudad.

La iniciativa daría continuidad a lo hecho en la Copa del Mundo 2022, en donde Las Toscas fue el escenario principal para ver los partidos.

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