Mar del Plata: Todos los ganadores de los premios Estrella de Mar 2026 con el oro para Pimpinela
“Pretty Woman”, protagonizada por Florencia Peña, fue la obra más galardona de la noche en el Hotel Provincial. Mirtha Legrand recibió un Premio Estrella de Mar de Diamantes, en reconocimiento “a su trayectoria excepcional, y Luis Brandoni, a cargo de la dirección de la histórica obra “Made in Lanús”, también tuvo una mención especial. Estuvo presente el Secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.
La lista con todos los ganadores de la jornada:
Teatro Marplatense
El conventillo de la Paloma
Actor Marplatense
Lalo Alías por La Madonnita
Actriz Marplatense
María Cámpora por Solos, un lienzo en blanco
Dirección Marplatense
María Carreras y Victoria Carreras por El conventillo de la Paloma
Producción Integral Marplatense
Vicky Bosso por Martín Masiello Crescendo y en coproducción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Félix Fritz por Operación Rosa Rosa – Las
décadas maravillosas
Tributo
Culto gitano, Tributo a Sandro
Jazz
Elizabeth Karayekov Big Band
Tango
Ya está en el aire
Música Marplatense
Hombrepie
Recital
Pimpinela Noticias del amor
Rock
El plan de la mariposa
Música Clásica
Martín Masiello, Crescendo
Música Original
Camila Suero e Ignacio Corva por Fanfarria, Al latido de un compás
Música Tropical / Cuarteto
Luck Ra
Fiesta
Elrow en Mute
Música Electrónica
Artbat en Mute
After de Playa
Konstantin Sibold en El Calamar Loco
Producción Musical
Mute por Boris Brejcha, Pawsa, Hozho, Elrow, Bresh y Artbat
Comedia
La cena de los tontos
Actriz de Comedia
Laurita Fernández por La cena de los tontos
Actor de Comedia
Martín Bossi por La cena de los tontos
Comedia Dramática
El secreto
Actor de Comedia Dramática
Gerardo Romano por El secreto
Actriz de Comedia Dramática
Malena Solda por Made in Lanús
Drama
La ballena
Actor de Drama
Julio Chávez por La ballena
Actriz de Drama
Gabriela Toscano por Relatividad
Dirección Nacional
Ricky Pashkus por La ballena y Pretty woman, el musical
Teatro Musical
Pretty woman, el musical
Actor de Teatro Musical
César “Banana” Pueyrredón por La llamada
Actriz de Teatro Musical
Florencia Peña por Pretty woman, el musical
Music Hall – Café Concert
Fátima Universal
Humor
Experiencia Dalia Gutmann
Labor Humorística
Fátima Flórez por Fátima Universal
Actuación de Reparto
Mariano Magnífico por Pretty woman, el musical
Unipersonal
Chanta
Espectáculo Alternativo
Mayumana
Labor en Espectáculo Alternativo
Diego Ramos por Sex, la obra
Revelación
Juli Castro por La llamada
Stand Up
Te pido mil disculpas – Nahuel Ivorra y Ceci Hace
Infantil
Mor Malhu
Recital Infantil
Pequeño pez
Variedades
Servián, el circo – El origen mágico
Transformismo
El hotel de las ladies deluxe
Danza Nacional
Bloody tango
Danza Marplatense
Destino tango- Tango Furia
Coreografía
Franco Rau por Servián, el circo – El origen mágico
Compañía de Danza
Ballet Iñaki Urlezaga
Escenografía
Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo por Chanta
Vestuario
Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz por Servián, el circo – El origen mágico
Iluminación
Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez por Fátima Universal
Producción Nacional
Pardo Producciones en coproducción con Dulce Granados por Pretty Woman, el musical y en coproducción con Fátima Flórez por Fátima Universal
Microteatro
Preguntitas al tarot
Autor Nacional
Andrés Bazzalo por Cuestiones con mi padre
Estrella de Mar de Oro
Pimpinela.
