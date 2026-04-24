Tres estudiantes de 17 años fueron identificados y notificados de la formación de una causa penal tras la aparición de mensajes que anunciaban tiroteos en el Colegio Nuestra Señora del Camino, en una seguidilla de amenazas que tiene en vilo a todo el país.

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La investigación derivó en el secuestro de tres teléfonos celulares pertenecientes a los jóvenes implicados, quienes cursan el sexto año de educación media.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia luego de que el 16 de abril se hallara una inscripción en la puerta de los baños del establecimiento. El mensaje decía: “Lunes 20/4 tiroteo los voy a matar a todos”. Ante esta situación, el personal directivo realizaron intervenciones en las aulas para abordar las posibles consecuencias legales y sociales de tales actos.

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A partir del testimonio de un estudiante y el análisis posterior de las cámaras de seguridad de la escuela, se logró establecer que tres alumnos habían ingresado al sector de los baños en el horario coincidente con la realización de las pintadas. Además, las autoridades educativas informaron que el 15 de abril se había detectado otra inscripción de similares características (“Mañana habrá tiroteo”) en el sanitario de varones de la escuela primaria.

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