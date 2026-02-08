Mar del Plata: Tres listas para competir por la presidencia del PJ local
Daniel Di Bártolo, Adriana Donzelli y Rodolfo Manino Iriart competirán por la conducción del Partido Justicialista el próximo 15 de marzo.
El oficialismo partidario de Mar del Plata, con el respaldo de la senadora bonaerense Fernanda Raverta (La Cámpora), impulsó la lista “Patria Sí, Colonia No”, que tiene como candidato a presidente del PJ a Daniel Di Bártolo, acompañado por Nora Estrada en la vicepresidencia.
A su vez, en el axelismo (Movimiento Derecho al Futuro), la elegida para reemplazar a Eduardo Cóppola, el actual presidente del PJ, es Adriana Donzelli, secundado en la nómina por Daniel Rodríguez.
Por la tercera vía, y luego de impulsar en 2022 la lista de Juan Manuel Rapacioli, quien finalmente fue derrotado por Cóppola, Rodolfo Manino Iriart encabeza la lista “Peronismo Marplatense”.
