Mar del Plata: Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una obra y caer de cinco metros de altura
El trágico hecho sucedió en una edificación. El fallecido tenía 29 años. La Justicia investiga las razones del accidente.
Un albañil que trabajaba en una obra en construcción en el barrio 9 de Julio, de la ciudad de Mar del Plata, murió tras recibir una descarga eléctrica y caer desde la altura.
El hecho se produjo alrededor de las 15 en una obra ubicada en 25 de Mayo y Bahía Blanca. Por causas que son motivo de investigación, el trabajador, de 29 años, sufrió una electrocución y cayó de unos cinco metros.
Según las primeras averiguaciones en el lugar, el obrero realizaba tareas de altura y se desconoce si rozó el tendido eléctrico o si la descarga la recibió de alguna herramienta que estuviera usando en ese momento, publicó La Capital.
Lo concreto es que tras electrocutarse cayó pesadamente al piso y a pesar de que fue asistido y que poco después llegó una ambulancia del SAME no logró sobrevivir.
Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias de la muerte del albañil.
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