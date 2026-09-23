Un albañil que trabajaba en una obra en construcción en el barrio 9 de Julio, de la ciudad de Mar del Plata, murió tras recibir una descarga eléctrica y caer desde la altura.

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El hecho se produjo alrededor de las 15 en una obra ubicada en 25 de Mayo y Bahía Blanca. Por causas que son motivo de investigación, el trabajador, de 29 años, sufrió una electrocución y cayó de unos cinco metros.

Según las primeras averiguaciones en el lugar, el obrero realizaba tareas de altura y se desconoce si rozó el tendido eléctrico o si la descarga la recibió de alguna herramienta que estuviera usando en ese momento, publicó La Capital.

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Lo concreto es que tras electrocutarse cayó pesadamente al piso y a pesar de que fue asistido y que poco después llegó una ambulancia del SAME no logró sobrevivir.

Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias de la muerte del albañil.

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