Dos delincuentes rompieron la reja de una ventana e ingresaron a una propiedad ubicada en Mar del Plata. El propietario, un jubilado de 77 años, dormía, pero al escuchar los ruidos, agarró su arma y se levantó.

Uno de los asaltantes se quedó afuera y según informó el medio local La Capital, al ver al jubilado gritó: “¡Matalo, matalo!”.

El morador le habría llegado a disparar dos veces al asaltante de 25 años quien finalmente murió en el lugar. El otro, se dio a la fuga. De acuerdo al testimonio de los vecinos que auxiliaron al jubilado, este se encontraba en estado de shock.

El personal policial arribo al domicilio y la fiscal Romina Díaz se apersonó en el inmueble.

Los vecinos de la zona se vienen quejando de la inseguridad que viven en el barrio: “Hace 34 años que vivo acá y la zona está peor que nunca. No nos dan bolilla. No hay policías. No hay patrulleros o no pasan nunca. Yo duermo con la ventana con rejas abierta, con alarma, con el perro. Ya me entraron a robar antes. Estamos asustados”.