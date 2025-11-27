Una mujer de 33 años murió este miércoles por la tarde tras caer desde un acantilado en el sur de Mar del Plata. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, una periodista de Tres Arroyos, que se precipitó al vacío mientras intentaba sacarse una foto cerca de una escalera en mal estado, en la zona de la Barranca de los Lobos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.45, a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, un sector de acantilados que vecinos de la zona vienen denunciando por su deterioro. Lembi estaba allí junto a un hermano y amigos, con quienes había salido a caminar luego de participar en una actividad profesional. En ese recorrido, se acercó a una estructura deteriorada para tomarse una foto; la escalera cedió y cayó unos 25 metros, muriendo en el acto.

Al lugar llegaron agentes de la Policía bonaerense, personal del SAME y bomberos del cuartel de San Patricio, quienes confirmaron el fallecimiento. El equipo de Riesgos Especiales del Municipio de General Pueyrredón descendió hasta la costa para recuperar el cuerpo. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, de la UFI N°7 de Mar del Plata, que por el momento maneja la causa como muerte accidental.

Lembi era muy reconocida en la comunidad de Tres Arroyos. Se había formado como periodista en la Universidad Nacional de La Plata y, en los últimos años, trabajaba como consultora en estrategias de comunicación digital. Integraba la agencia Onlera, donde ejercía como coordinadora, y horas antes del accidente había participado del Onlera Summit, un evento que la reunió con colegas del sector.

El medio La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos, recordó que Lembi formó parte de su redacción en 2020 y destacó su trayectoria profesional. También era conocida en su ciudad por ser hija del dueño de la histórica tienda Casa Evaristo, un comercio que funcionó durante ocho décadas.

Tras la tragedia, volvió a circular un video publicado por Mar del Plata Notidata meses atrás, donde se advertía el grave deterioro de las escaleras que conectan la Barranca de los Lobos con la costa. Los vecinos sostienen que esa estructura sufrió años de abandono. “Es algo que siempre se supo; casi todos los acantilados están señalizados por peligro de derrumbe”, escribió una residente local después de que se difundiera el caso.

La zona se ubica a unos 15 kilómetros del centro marplatense, sobre la Ruta Provincial 11, camino a Chapadmalal, donde se repiten reclamos por falencias de infraestructura y falta de mantenimiento.