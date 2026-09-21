Con la llegada de la primavera, los balnearios de Mar del Plata comenzaron a preparar sus instalaciones para la próxima temporada de verano y ya lanzaron la preventa de carpas y sombrillas.

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Según un relevamiento realizado por el medio local La Capital, los valores para alquilar una carpa durante toda la temporada parten aproximadamente de $3,6 millones y pueden alcanzar los $6 millones, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos.

Expectativas positivas entre los balnearios

Los concesionarios comenzaron durante las últimas semanas con el armado de las estructuras de sombra, una postal que anticipa la llegada del verano a las playas marplatenses.

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El objetivo de algunos establecimientos es contar con parte de sus instalaciones preparadas para el fin de semana largo del 12 de octubre, una de las fechas de mayor movimiento turístico del año.

“Más allá del contexto económico, la preventa empezó bien y tenemos buenas expectativas. Somos optimistas”, señaló Pablo Pilaftsidis, integrante de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra).

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Según explicó, las consultas se encuentran en niveles similares a los del año pasado y aproximadamente el 80% de los alquileres corresponde a marplatenses, mientras que el resto es contratado por turistas.

De balnearios a “clubes de playa”

La oferta de los establecimientos varía considerablemente según cada concesionario. Además de carpas y sombrillas, algunos espacios ofrecen estacionamiento, vestuarios, lockers, recreación, gastronomía, canchas deportivas, gimnasios y piletas.

En determinados casos también se suman servicios vinculados al bienestar, como spa y propuestas de salud, por lo que muchos establecimientos comenzaron a ser promocionados como verdaderos “clubes de playa”.

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Los precios también reflejan esas diferencias. Las alternativas más económicas suelen encontrarse en Punta Mogotes, el norte y algunos sectores del centro, mientras que las tarifas más elevadas se registran en Playa Grande y los balnearios del sur.

Las sombrillas, en tanto, suelen tener un valor entre un 15% y un 20% inferior al de las carpas.

Precios contenidos y financiación

Uno de los datos destacados de esta temporada es que la mayoría de los balnearios congeló sus tarifas o aplicó aumentos inferiores a la inflación acumulada.

De acuerdo con datos de Cebra, el incremento promedio ronda el 20%.

A esto se suman distintas alternativas para facilitar el pago. Los descuentos por abonar al contado y los planes de financiación aparecen como herramientas para sostener el nivel de consultas.

En particular, Banco Provincia y Banco Nación ofrecen opciones de 4, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, según las condiciones vigentes para cada operación.

“Hay oportunidades para todos los bolsillos”, afirmó Pilaftsidis.

Cuándo comienza el operativo de guardavidas

Como parte de la preparación para la temporada, desde el 1 de octubre algunos balnearios contarán con servicio de guardavidas, de acuerdo con las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos de concesión.

La cobertura será de 11 a 17 hasta el 31 de octubre e incluirá establecimientos de La Perla, Torreón del Monje, Playa Grande, Punta Cantera, Arroyo Lobería y Arroyo Seco.

El operativo general de guardavidas en todas las playas comenzará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo.