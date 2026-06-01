Mar del Plata: Ya rige el aumento del colectivo que llevó el boleto a casi 2 mil pesos
Este lunes entró en vigencia el incremento del ticket de micros en La Feliz: La tarifa plana pasó de $1.550 a $1.922, lo que representa una actualización del 24%.
En Mar del Plata el boleto de colectivos aumentó por primera vez en lo que va del 2026, pero en un porcentaje superior a la inflación acumulada. La decisión fue tomada por el Intendente Agustín Neme, luego de que el Concejo Deliberante le cediera hasta el 31 de diciembre de este año la facultad para definir los incrementos.
El nuevo valor del pasaje estuvo relacionado al estudio de costos del Ejecutivo, que sugirió un boleto a $1.922,56.
Vale destacar que la cifra actualizada, que ya rige, se ubica por debajo de lo solicitado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), que había pedido un ajuste del 65%, lo que hubiera llevado la tarifa a $2.569,48.
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