Lanús se impuso por 3-2 en el alargue (y por 4-2 en el global) ante el súper poderoso Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro, y se quedó con la Recopa Sudamericana.

Ads

Tras el triunfo por 1-0 en la ida en La Fortaleza, el conjunto bonaerense perdió por 2-1 en los 90 minutos, pero lo dio vuelta en el tiempo suplementario y festejó en el mítico estadio brasileño.

Se trata del noveno título en la historia del Grana, el cuarto internacional.

Ads

UN GOL QUE VALE UNA RECOPA SUDAMERICANA 🤯



Aquino sentenció el resultado para que LANÚS lo gane en el Maracaná. pic.twitter.com/gtnkFlpnGq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026

¡CARA DE ORGULLO! Mauricio Pellegrino, el padre de la criatura, feliz con el título de Lanús en la #Recopa.



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jud9Ix5gtP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Ads