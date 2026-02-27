Maracanazo de Lanús: El Granate derrotó a Flamengo en Brasil y se quedó con la Recopa Sudamericana
Con una victoria histórica en el alargue, el combinado argentino se consagró en la final continental ante el poderoso mengao.
Lanús se impuso por 3-2 en el alargue (y por 4-2 en el global) ante el súper poderoso Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro, y se quedó con la Recopa Sudamericana.
Tras el triunfo por 1-0 en la ida en La Fortaleza, el conjunto bonaerense perdió por 2-1 en los 90 minutos, pero lo dio vuelta en el tiempo suplementario y festejó en el mítico estadio brasileño.
Se trata del noveno título en la historia del Grana, el cuarto internacional.
