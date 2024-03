Como cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el colectivo de activistas feministas Ni Una Menos (NUM) convocó a un Paro Internacional Feminista, y miles de mujeres y organizaciones sociales se movilizarán este viernes al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para continuar la lucha contra las desigualdades de género en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.

En una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, Marcela Morera, integrante fundadora del colectivo Atravesados por el Femicidio y madre de Julieta Mena, una joven que falleció en 2015 víctima de femicidio perpetrado por su pareja Marcos Mansilla en Ramos Mejía, compartió sus reflexiones sobre el significado y la importancia del 8M, así como el papel de su organización en esta lucha constante por la justicia y la igualdad de género.

¿Podrías contarnos un poco sobre vos y tu conexión con el movimiento feminista?

Mi nombre es Marcela Morera y soy una de las fundadoras del Grupo Atravesados por el Femicidio. Lamentablemente, mi conexión con el movimiento feminista surge a partir de una experiencia personal trágica: soy la madre de Julieta Mena, una víctima de femicidio que perdió la vida en octubre de 2015 en La Matanza. Desde entonces, dediqué mi vida a la lucha por la justicia y la prevención de la violencia de género.

¿Qué significado tiene para vos el 8M y por qué es importante salir a las calles en este día?

El 8M es un día de lucha, no un día de celebración. Y este 8M decidimos volver a salir a las calles porque tenemos que seguir luchando y ser la voz de todas esas mujeres que ya no están, y de las que nos necesitan porque están pasando violencia y tienen que salir de ella. Para ello necesitamos políticas de Estado que las apoyen, que vean que la violencia de género existe, que vean que la violencia de género no es una sensación ni un invento de las mujeres ni de los grupos feministas.

¿Cuáles son las principales objetivos del colectivo Atravesados por el Femicidio en esta jornada de movilización?

Nuestro principal objetivo es seguir siendo la voz de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y luchar por políticas públicas que las protejan y las apoyen. Nosotros, de Atravesados por el Femicidio, así como tantas familias, podemos dar fe de esta violencia que existe, que ese patriarcado existe, que han matado a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, dejando a tantos huérfanos. Que entiendan que somos la voz de todas estas mujeres que acallaron, que les avasallaron sus derechos, como están queriendo hoy, también, avasallar y sacarnos tantos derechos, tanto a mujeres como a hombres,. Y tenemos que luchar por ellos, por esos derechos que hemos conseguido.

¿Qué tendrá de especial o de distintos esta movilización del 8M que no tuvo en otras ediciones anteriores?

Lamentablemente algo que nos sucede en Atravesados por el Femicidio es que muchas familias que iban con los hijos, con los huérfanos a la plaza, porque para nosotros era una reunión familiar, el compartir un mate, una torta, un bizcochito, el abrazarnos, el hablar, el estar dando el presente por nuestras hijas; hoy no han podido ir porque tienen miedo por estos niños, porque tienen miedo a que haya una represión, porque tienen miedo a que en la calle pase algo como lo que ha venido pasando en las últimas manifestaciones que hemos visto en la televisión.

¿Así lo viven hoy? ¿Tienen miedo de que haya algún tipo de represión durante la jornada de este viernes?

Sí. Y es una pena que algo pacífico como ha hecho siempre Atravesados por el Femicidio se vea teñido de este miedo a una violencia que nosotros no profesamos, muy por el contrario, nosotros visibilizamos y tratamos de difundir y enseñar cómo pueden salir de esta violencia, a lo que nosotros no logramos hacer en su momento por nuestras hijas.

Por último, ¿qué mensaje quisieras transmitir a todas las mujeres bonaerenses en este día tan especial?

Quisiera decirles que no están solas, que somos muchas las que estamos luchando junto a ellas contra la falta de recursos y políticas efectivas para prevenir y abordar la violencia de género. Quiero decirles que su voz y su lucha son fundamentales para generar un cambio real. Y que juntas, unidas en la diversidad, podemos construir un futuro mejor para todas.