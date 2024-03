Marcelo Ballester es uno de los coordinadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y primer concejal electo por ese espacio en el municipio de San Martín. Al igual que su referente Javier Milei, Ballester es un "outsider" de la política y por distintas medidas que adoptó en su distrito, de a poco se está convirtiendo en una figura destacada en el ámbito político de la zona norte del Conurbano.

Con 50 años y padre de cinco hijos, Ballester trae consigo una experiencia sólida en el mundo empresarial, especialmente en el rubro de la construcción. Su flamante incursión en la política se produjo como resultado de sentirse atraído por la figura y las propuestas del presidente Milei. Decidido a marcar la diferencia y aportar su visión al panorama político, Ballester dio el paso hacia la arena pública.

Su estilo disruptivo y su look tan particular llama la atención tanto de sus colegas en el Concejo Deliberante como de los vecinos de San Martín. Durante una conversación con LaNoticia1.com, Ballester reafirmó una de sus promesas de campaña más destacadas: donar su dieta como concejal todos los meses, “una forma de devolver” a la comunidad parte de los recursos que recibe como representante electo.

Aunque su verdadero nombre es Marcelo Alejandro Gil, desde que ingresó a la política local, adoptó el apellido conocido por los vecinos, 'Ballester', para establecer una conexión más cercana con la gente. Nunca antes había incursionado en política, tampoco tiene antecedentes en su familia. Pero la inspiración que encontró en las propuestas de Milei lo llevó a dar este paso crucial en su vida.

Puede interesarte

Para arrancar, vamos con lo que más nos llama la atención. ¿Qué hay detrás de la decisión de donar tu dieta como concejal?

El concepto de donación viene del inicio personal, de establecer una participación dentro de la política, no soy un hombre que viene de la política ni con antecedentes anteriores en mi familia. Por eso creí conveniente tener un mensaje concreto, claro, siguiendo la postura del presidente Javier Milei. Pensé que era muy importante que la gente entienda que hay que hacer un esfuerzo. En mi caso, que no vivo de la política y que tampoco vine a vivir de la política, me resultó fundamental cumplir con esta, que fue una promesa de campaña. Y la cumplo. No estoy haciendo ni más menos que cumplir con mi palabra, cumplir con lo que dije que veníamos a hacer a San Martín. En esto estamos en coherencia con Javier.

¿Cómo es el proceso de la entrega de tu sueldo como concejal? ¿Cómo hacés para elegir a quién dárselo?

Lo que hacemos son donaciones. Con mi equipo realizamos un relevamiento de vecinos, entidades, comerciantes y emprendedores que necesitan una mano. Y todos los meses aportamos distintos montos a diferentes destinatarios hasta completar la totalidad de la dieta que percibo como concejal. Por más que en algunos casos parezcan montos mínimos, hay muchos comercios que utilizan el dinero para pagar servicios, como la luz, y al menos por ese mes están más aliviados. Siguiendo la línea de Javier Milei cuando fue diputado, es una forma de que el dinero que el vecino paga en impuestos pueda volver a la gente.

“No vivo de la política y tampoco vine a vivir de la política. Donar la dieta fue una de las promesas de mi campaña”.

¿Y cómo impacta esta decisión en tu vida personal? ¿Cómo hacés para vivir sin tu sueldo con lo caro que está todo?

Afortunadamente no necesito de la dieta como concejal para poder llegar a fin de mes. Yo vengo del rubro de la construcción desde hace muchos años y decidí meterme en la política, entusiasmado con el proyecto de Javier Milei y para cambiar la realidad que desde hace tiempo vivimos en San Martín. Para mi resulta un esfuerzo muy grande, porque tengo una empresa y soy papá de 5 hijos. Para cumplir con esta tarea resigno mucho tiempo de estar con mi familia y mucho tiempo de estar en mi compañía, con lo cual, no solo no me llevo un peso de la política, sino que para poder participar en ella me genera un mayor gasto: necesito gente que cuide a mis chicos y que supervise el trabajo. Pero es una decisión que decidí tomar y cuento con el apoyo de mi familia. Ellos saben que durante cuatro años voy a estar de lleno con esto o donde mi partido me necesite.

¿Cómo describirías la influencia de Milei en tu enfoque político? ¿Y qué te pareció su discurso en el Congreso?

Javier planteó un rumbo, una forma, un criterio de hacer política, una idea de cómo manifestarnos, cómo relacionarnos con los habitantes, con la gente, con las personas. Y esa forma es con sinceridad, con humildad, sabiendo que la situación es difícil. En el Congreso el presidente reafirmó nuevamente esos principios, lo sigue haciendo todos los días, trata de tener el pragmatismo adecuado para que las cosas salgan adelante. Y es evidente que algunas de esas cosas van a salir y otras no, esto es un largo proceso, son cuatro años en los cuales hay que trabajar, hay que entender la problemática, hay que resistir, y sobre todas las cosas hay que dar un mensaje de esperanza. Que la gente entienda que vinimos a hacer un cambio y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste.

Hablemos sobre el Pacto de Mayo. ¿Qué opinás sobre esta iniciativa que impulsa el presidente?

Es una gran iniciativa de Javier que ratifica el rumbo planteado. Primero está la Argentina, tenemos que cambiar, hace 70 años que estamos de la misma manera. Hace 30 años que venimos a escuchar mínimamente pactos, acuerdos y demás, nunca se practican, nunca se llevan adelante, y me parece que hay un rumbo hoy, lo reitero, rumbo, que no hay de otra manera de sacar el país adelante. El gesto nuevamente lo hace el presidente, convoca; nos piden diálogo, lo hacemos; nos piden consenso, lo tratamos de ejercer; nos piden que escuchemos, lo hacemos. Y con todo esto me parece que puede haber literalmente una Argentina distinta en el corto plazo. Son gestos de la política.

¿Cómo harán para no caer en el mismo fanatismo que alguna vez se le cuestionó al kirchnerismo?

Yo creo que hay una gran diferencia. Y es que Javier Milei vive haciendo gestos todos los días, y me parece que eso es lo que le da el reconocimiento. Pero no solamente el reconocimiento de sus seguidores dentro de La Libertad Avanza, sino el apoyo que mantiene de parte de la gente. No creo en los noviazgos, creo, sí, en la política, creo en un rumbo, creo en una forma de relacionarse con las personas, y la gente entiende que venimos de estas frustraciones muchos años seguidos, y los gestos hacen que nos mantengamos concretamente en lo que venimos a hacer, un cambio real. Y sabemos que el camino es duro, que es difícil, y que nuestra gente la está pasando mal. Por eso no paramos de trabajar, sabemos que todos los días hay que redoblar esfuerzos para salir adelante.