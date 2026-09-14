"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, fue el mensaje publicado este domingo en las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, utilizando la clásica frase de Gallardo.

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De esta manera, el “Muñeco” tendrá su primera experiencia en un conjunto nacional con la Copa del Mundo 2030 como gran objetivo.

Gallardo se convirtió en ícono de River tras su paso histórico como DT, pero luego sufrió altibajos; de hecho, en su vuelta al Millonario tuvo que terminar renunciando por los malos resultados.

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Ahora se acaba de convertirse en el séptimo entrenador argentino de la historia de Ecuador y el quinto en poco más de 10 años.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

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