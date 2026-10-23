La tradicional maratón “Dino Hugo Tinelli”, que se realiza en la ciudad bonaerense de Bolívar, tendrá este sábado su 27ª edición con una ausencia destacada: la de Marcelo Tinelli, quien impulsó la competencia en homenaje a su padre.

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Aunque había confirmado su presencia al reaccionar a una publicación del medio local La Mañana en redes sociales, una molestia en la zona lumbar lo obligó a cambiar sus planes.

“Tengo una mini hernia de disco y a veces casi no puedo pararme”, contó el conductor al medio local, al explicar por qué no podrá viajar.

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Tinelli tenía previsto llegar a Bolívar este viernes, pero el dolor se lo impide. “No puedo viajar, así que estoy haciendo todo lo posible para sentirme un poquito mejor”, explicó.

La última vez que Marcelo Tinelli estuvo presente en la carrera fue en 2024, cuando se realizó la edición número 25. Este sábado, la competencia volverá a convocar a corredores en una nueva jornada deportiva, aunque sin la presencia de quien fue su impulsor.

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