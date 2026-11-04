Tras la polémica que desató el artículo que buscaba gravar con Ganancias las inversiones hechas a través de CEDEARs, el Gobierno de Javier Milei decidió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera.

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De esta manera, la marcha atrás frena el tratamiento de la iniciativa en Diputados y obliga a rehacer el texto antes de cualquier discusión legislativa.

Dirigentes libertarios de primera línea confirmaron públicamente que el proyecto en su totalidad será retirado.

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Horas antes, la versión que circulaba era que solo se eliminaría el artículo vinculado al tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Son los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

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