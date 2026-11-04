Marcha atrás: Milei retiró por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera tras la polémica por los CEDEARs
El conflicto explotó a raíz de un artículo que proponía cobrar Ganancias a las inversiones en el extranjero. La iniciativa fue retirada de Diputados para ser revisada. Desde el Ministerio Economía habían asegurado que el punto cuestionado era un borrador viejo.
Tras la polémica que desató el artículo que buscaba gravar con Ganancias las inversiones hechas a través de CEDEARs, el Gobierno de Javier Milei decidió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera.
De esta manera, la marcha atrás frena el tratamiento de la iniciativa en Diputados y obliga a rehacer el texto antes de cualquier discusión legislativa.
Dirigentes libertarios de primera línea confirmaron públicamente que el proyecto en su totalidad será retirado.
Horas antes, la versión que circulaba era que solo se eliminaría el artículo vinculado al tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Son los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
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