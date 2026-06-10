“Hace un año la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión que el poder le venía reclamando: Meter presa a Cristina y proscribirla. Un año de injusticia. Un año acompañándola. Nos vemos en San José 1111”, expresó La Cámpora en su convocatoria para este miércoles a las 16.00.

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Hace un año el máximo tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la ex mandataria en la causa Vialidad. En este marco, el kirchnerismo duro realizará un simbólico abrazo al edificio de San José 1111 para reclamar por la libertad de Cristina Fernández.

Además, senadores y diputados de los bloques Justicialista y Unión por la Patria impulsarán la presentación de un reclamo ante la Corte en el que denunciarán que la condena constituye “la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia” y que las condiciones de detención son “excepcionalmente restrictivas”, con una finalidad “proscriptiva y persecutoria”.

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Vale destacar que las actividades se extenderán hasta el sábado 20, cuando se concreten un acto y un “banderazo” en Parque Lezama, al que posiblemente asiste al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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