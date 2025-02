Unas 50 personas se reunieron frente al municipio de Moreno para exigir justicia por el crimen de Lucas Aguilar, el joven repartidor asesinado el pasado 30 de enero en pleno centro de la ciudad. La movilización estuvo encabezada por su madre, Aimara, quien conmovió a los presentes con un fuerte mensaje contra la impunidad. La protesta se dio en medio de un impresionante despliegue policial y se vivió un momento de tensión cuando una mujer irrumpió en la marcha y fue echada entre empujones.

"No me importa la política, quiero justicia"

Aimara, madre de Lucas, tomó el micrófono y expresó su dolor con palabras cargadas de emoción y bronca: "Estaba en la calle y me mató a mi hijo con un perro, con una alevosía, con una maldad. Yo no vi el video, no lo voy a ver porque no estoy lista para ver cómo mi hijo se desangra en la calle. Pero ustedes y todos lo vieron".

La mujer, visiblemente afectada, remarcó que su único objetivo es que el asesino de su hijo no vuelva a quedar en libertad: "A mí no me importa la interna política, no me importa la interna de los vendedores ambulantes de Moreno, no me importa nada. Lo único que quiero es que este tipo de hijo de puta no vuelva a salir a la calle", dijo al medio local Semanario Actualidad.

Tensión en la marcha: una mujer fue expulsada

El clima de la manifestación se tornó tenso cuando una mujer trepó una valla y comenzó a cantar contra los manifestantes que habían insultado al gobernador Axel Kicillof. "Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar", entonó, lo que fue tomado como una provocación por familiares y amigos de Aguilar.

La reacción no tardó en llegar. "¿Qué venís a romper las bolas acá? Retirate por favor", le gritaron. "Estás provocando a la familia que perdió un ser querido". Los ánimos se caldearon y la mujer fue empujada hasta que finalmente se retiró del lugar, mientras respondía al grito de "fascistas".

Un crimen que conmocionó a Moreno

Lucas Aguilar, de 20 años, trabajaba como delivery y el día de su asesinato intentó defender a un vendedor ambulante que estaba siendo atacado con un arma blanca. La agresión ocurrió en la intersección de Asconapé y Alem, cerca de las 19.45. Aguilar persiguió con un palo al agresor, quien ya había apuñalado a un vendedor de alfajores. En medio del forcejeo, recibió al menos siete puñaladas.

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron el dramático momento en que Aguilar cae en la vereda e intenta incorporarse, pero finalmente se desploma en el asfalto. Vecinos corrieron a ayudarlo, pero no pudieron evitar su muerte.

Puede interesarte

El pedido de seguridad que quedó registrado en video

Horas antes de ser asesinado, Lucas Aguilar había sido entrevistado por C5N, donde expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los repartidores en Moreno. "Cinco veces me quisieron robar y, la última vez, casi pierdo el ojo", había contado.

También relató cómo operan los delincuentes: "Te agarran entre tres o cuatro y te encierran o se hacen pedidos falsos para robarte la moto". Aguilar trabajaba 12 horas al día, desde el mediodía hasta la medianoche, para poder sostenerse económicamente.