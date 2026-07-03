La conmoción que generó la difusión de un video en el que se observa a un hombre golpeando brutalmente a varios perros derivó en una movilización en Necochea. Vecinos, proteccionistas y organizaciones animalistas convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir que la causa avance con la máxima sanción contemplada por la Ley 14.346 de Protección Animal.

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Link al video: https://www.facebook.com/reel/1071402451876694

La convocatoria fue fijada para este viernes en la esquina de 87 y 8, frente al domicilio de Fabián Vich Troncoso, identificado como el denunciado en la causa. Los manifestantes marcharán hasta la sede de la Fiscalía, donde solicitarán que se profundice la investigación y que, de comprobarse los hechos, se aplique la pena correspondiente.

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El caso salió a la luz luego de que la Municipalidad de Necochea difundiera imágenes registradas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. En el video se observa a un hombre agrediendo con puños y patadas a varios perros que llevaba sujetos con correas y bozales, una secuencia que provocó un fuerte rechazo en la comunidad.

Tras la viralización de las imágenes, numerosos vecinos aseguraron haber reconocido tanto al agresor como a los animales y comenzaron a identificarlo públicamente en redes sociales. En ese contexto, trascendió que Fabián Vich Troncoso integró la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad en las elecciones legislativas de 2021, como candidato suplente a consejero escolar en el distrito de Necochea.

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En paralelo, el denunciado eliminó sus perfiles en redes sociales, donde hasta ese momento publicaba fotografías de perros y mensajes en los que expresaba su supuesto afecto por los animales.

Tras detectar el episodio, la Municipalidad de Necochea presentó una denuncia penal por presunta infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal y aseguró que continuará utilizando las herramientas tecnológicas y legales disponibles para identificar este tipo de hechos y poner a los responsables a disposición de la Justicia.

Con la consigna "Justicia para los animales", los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar de la movilización para que el caso no quede impune y para acompañar el reclamo de una investigación rápida y la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.