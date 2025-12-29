Rescatistas, vecinos y familiares de niños y niñas con autismo se movilizaron en el centro de Olavarría para reclamar contra el uso de pirotecnia sonora, tras lo ocurrido durante los festejos de Navidad.

La convocatoria contó con una importante participación de vecinos que, en muchos casos, asistieron acompañados por sus mascotas, principalmente perros. El reclamo apuntó al uso excesivo de pirotecnia durante las celebraciones navideñas, situación que generó consecuencias tanto en animales como en personas.

“Nuestro mensaje por sobre todas las cosas es pirotecnia cero”, expresó Alejandra, integrante de Rescatistas Unidas por la Salud Pública y referente de CRAO. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener el reclamo en el tiempo y señaló: “Lo importante acá es seguir reclamando, esperemos que en algún momento Olavarría dé el ejemplo”.

En relación a los controles municipales, la rescatista consideró que fueron insuficientes. “Si bien este año se empezaron a hacer controles, creo que fueron escasos. Hubo gente que denunció y directamente en la mitad de la denuncia le pedían muchos datos para ir al lugar donde estaban diciendo que vendían pirotecnia”, afirmó.

Desde la organización también destacaron la importancia de la empatía social. “Hay que empatizar no sólo con los animales sino también con las personas. Muchos pasamos la Navidad, en vez de estar brindando con nuestros seres queridos, tratando de contener a animales, niños o personas adultas. Es un tema social”, señalaron.

Respecto a la situación en comparación con el año anterior, las rescatistas indicaron que hubo un retroceso en la concientización. “El año pasado no hicimos marcha porque creíamos que estaba más concientizado. Este año fue terrible”, manifestaron, y agregaron que recibieron numerosos mensajes por perros perdidos y otros que incluso sufrieron paros cardíacos.

“Queremos que la gente tome conciencia para que esto no siga pasando”, concluyeron. Tras el contacto con la prensa, los rescatistas y familiares de niños y niñas con autismo marcharon por las calles céntricas de Olavarría, acompañados de carteles y sus mascotas.