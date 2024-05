Organizaciones sociales se congregaron en una marcha en el partido de Vicente López, para reclamar contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La avenida Maipú se convirtió en el epicentro de la protesta, mientras frente a la Quinta de Olivos la tensión escalaba y la Gendarmería Nacional intervenía para dispersar a los manifestantes que bloqueaban la vía con neumáticos encendidos.

El reclamo principal de las organizaciones se centró en la eliminación de programas de empleo y en la grave situación socioeconómica que afecta a amplios sectores de la población. Entre los manifestantes, el referente piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció la crítica situación que atraviesan los comedores populares: "Hace cinco meses no hay comida en los comedores", afirmó.

Tensión en la marcha piquetera: las fuerzas federales forman un córdon para impedir el avance de los manifestantes.

Belliboni: "La Policía avanzó intempestivamente" pic.twitter.com/BTWTDw1sDX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 7, 2024

El clima en las calles este mediodía era tenso, con enfrentamientos esporádicos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. La decisión de la Gendarmería de intervenir para despejar la vía y restablecer el tránsito provocó momentos de confrontación. En ese marco, una manifestante sufrió un episodio de salud y tuvo que ser trasladada en una ambulancia del SAME.

“Repudiamos lo que acaba de ocurrir recién, hay una persona internada en este momento, y que la policía avanzó, luego que habíamos discutido con el mediador. Una persona que estaba actuando de mediador, que íbamos a liberar efectivamente un carril, que era el carril que iba para Capital, nos pidieron eso, le dijimos que sí, y luego golpearon a la gente que estaba ahí”, denunció el activista.

“Hay una señora que ahora está internada. Así que repudiamos la actitud de alguien que se presenta como mediador y después termina actuando por la espalda cuando estábamos tratando de ordenar la movilización. Después, el mediador no fue ningún mediador, como ocurrió el otro día en la 9 de Julio. No me dio nada, y seguimos sin tener una reunión con los responsables de esta situación”, concluyó.