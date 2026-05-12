Una multitud formó parte de la “Cuarta Marcha Federal Universitaria”, que se realizó este martes a la tarde por las calles de la ciudad de Mar del Plata en “defensa de la educación pública” y para exigirle al gobierno nacional “que cumpla con la ley de financiamiento universitaria”.

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De la convocatoria formaron parte autorirdades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), la Asociación Personal Universitario -no docentes (APU)-, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y estudiantes.

Los manifestantes marcharon detrás de una gran bandera que pedía “Milei cumplí la ley”. La nutrida columna partió desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano hacia el centro de la ciudad, frente al monumento a San Martín, donde hablaron los organizadores.

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La convocatoria se extendió a lo largo de más de ocho cuadras. Según publicó 0223, una vez culminada la manifestación, la secretaria general de la Adum, Abigail Araujo, sostuvo que “el pueblo argentino salió a la calle para ponerle un límite a Milei", sobre quien remarcó que es "un presidente que habla de la moral como política de Estado, pero vemos cómo sus funcionarios se enriquecen, mientras ahogan a las universidades”.

“El tiempo de las excusas terminó porque la democracia no tolera más autoritarismo: los funcionarios tienen que cumplir la ley o tienen que renunciar. La falta de financiamiento, a partir del incumplimiento de una ley, es inadmisible. La Unmdp perdió 613 docentes y los que quedamos no damos más. Si no hay respuestas, vamos a profundizar el plan de lucha. En estas condiciones, el segundo cuatrimestre no puede comenzar”, advirtió.

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