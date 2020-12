El domingo, "la moto que conducía fue a dar bajo las ruedas de un enorme camión que circulaba por la primera de las arterias de acceso a la ciudad y dobló para retomar la segunda. El fuerte impacto del cuerpo de la joven con las ruedas traseras del transporte le produjo lesiones severas por las que fue trasladada al Hospital, donde pocas horas después dejó de existir" explicaron desde el medio Grupo La Verdad.

Por ello, se movilizaban con Estefania, hermana de la víctima, a la cabeza que en diálogo con LaNoticia1.com adelantó: "Nos vamos a parar en la puerta de la municipalidad y vamos a recorrer el centro que es por ahí lo que más llama la atención acá".

Respecto a la situación Judicial Estefania señaló: "La verdad que estamos en una nebulosa, recién mañana voy hablar con el fiscal para ver la carátula. Por lo que entendí es como que la piso sin querer y ya está".

Estefania se reunirá el viernes 18 de diciembre con el fiscal, pero lamentó: "Tengo mucha gente conocida abogada y no me dan muchas esperanzas de nada".

Tras enterarse de la muerte de su hermana, Ratti se dirigió al lugar de los hechos y tomó una foto a un cartel que señala: "No pueden transitar con carga pesada". De inmediato lo publicó en redes.

"Por lo que tengo entendido, muchas cosas de oído que traté de leer, un camión cuando entra tiene que entrar sí o si escoltado por la policía, tampoco ocurrió y menos un domingo, porque si vos me decís un día de semana ayer estuve en el lugar y es impresionante la cantidad de camiones que entran y salen", observó.

Además señaló que el objetivo de la marcha también es llevar un mensaje concientizado a la gente porque "no es la primera vez que pasa con un camión".

"Me llamó una chica que me marcó un montón, me contó y fue muy parecido a lo que le pasó a Eve. Hace 15 años le pasó exactamente lo mismo, tuvo un paro cardiaco, pero gracias a Dios ella tuvo un segundo de luz y pudo darse vuelta porque el camión le iba a piar la cabeza y llegó a pisarle las piernas y hoy la cuenta", relató.