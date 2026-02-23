Familiares y amigos de Eugenia Carril convocaron a una movilización para pedir justicia por la joven de 18 años que murió atropellada en la localidad de Villa Elvira. La marcha se realizará este martes a las 18.00, con concentración en Plaza San Martín y final frente a la Comisaría Novena, donde permanece detenido el acusado.

La convocatoria se produce en medio del avance de la causa judicial y luego de que se confirmara que el imputado continuará privado de su libertad. El reclamo central de la familia es que el acusado llegue detenido al juicio y que la investigación avance con celeridad.

Silvia López, madre de Eugenia, expresó el profundo dolor que atraviesan desde la tragedia. “Nos mató en vida”, afirmó al referirse al impacto de la muerte de su hija, a quien describió como “un ángel”.

La joven había comenzado a estudiar Derecho y aspiraba a convertirse en abogada penalista. Según contó su madre, en su primer parcial obtuvo un diez. “Era comprometida y quería lo mejor para el país”, sostuvo, y recordó que el año pasado se desempeñó como fiscal de mesa en elecciones.

Entre las últimas imágenes que conserva la familia hay una foto de Eugenia rumbo a una entrevista laboral y otra en una marcha de derechos humanos, sosteniendo un cartel con la consigna “memoria, verdad, justicia”.

El acusado y la causa judicial

El único detenido por el hecho es Julio Cornelio Guerra Torres, quien se encuentra alojado en la seccional ubicada en 5 y 59. La familia cuestiona su actitud durante la declaración judicial y asegura que nunca mostró arrepentimiento.

Ante el fiscal Fernando Padovan, el imputado declaró que se quedó dormido al volante, que sintió el impacto y creyó que se trataba de un intento de robo, por lo que decidió retirarse del lugar sin asistir a la víctima.

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó un habeas corpus presentado por la defensa y confirmó que el acusado seguirá detenido mientras avanza el expediente.

Además, la Justicia aceptó a la madre de Eugenia como particular damnificada, lo que le permitirá intervenir activamente en la causa junto al fiscal. El abogado de la familia, Fabián Musto, confirmó que esta decisión habilita a acompañar el proceso judicial mientras el imputado continúa detenido.