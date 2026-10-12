La familia de Tadeo León Ledesma, el bebé que murió tras un choque en Punta Lara, se movilizó este domingo por la tarde para renovar el pedido de justicia. La convocatoria reunió a familiares, amigos y allegados en La Pérgola, el lugar donde ocurrió el accidente que terminó con la vida del pequeño.

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La manifestación se realizó una semana después del siniestro y tuvo como objetivo acompañar a los padres del nene y mantener vigente el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

En los días previos, familiares y amigos habían colocado carteles en postes, paredes y distintos puntos de la localidad con la consigna “Justicia por Tadeo León Ledesma”.

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Cómo ocurrió el choque en Punta Lara

El accidente se produjo el domingo 4 de octubre por la noche, sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108.

Tadeo viajaba junto a su mamá y su hermana de 3 años en una Fiat Fiorino cuando la camioneta fue embestida desde atrás por una Ford EcoSport.

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Como consecuencia del impacto, el bebé salió despedido del vehículo y sufrió heridas de gravedad. Inicialmente fue trasladado al Hospital Cestino de Ensenada y posteriormente derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió horas después.

Su hermana también sufrió lesiones graves y permaneció internada durante algunos días, hasta que recibió el alta médica.

La investigación por la muerte del bebé

El choque quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Ensenada. Las imágenes forman parte de los elementos disponibles para reconstruir la mecánica del accidente.

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El conductor de la Ford EcoSport, un hombre de 66 años, fue demorado después del siniestro y posteriormente recuperó la libertad.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y está a cargo de la UFI N.º 10 de Delitos Culposos de La Plata, conducida por el fiscal Carlos Vercellone.

La investigación busca determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el siniestro también estuvo involucrado un Volkswagen Up que circulaba en sentido contrario. En ese vehículo viajaban tres personas, que no sufrieron heridas de gravedad.