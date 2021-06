El pedido de Justicia por Norberto "Chochy" Stauffer no se detiene. Este fin de semana que pasó las inmediaciones de la papelera fueron escenario del reclamo de decenas de personas que unieron su voz para exigir respuestas por parte de la empresa.

Según denunciaron, el joven cayó luego de que le dieran la orden de destrabar una máquina, a pesar de que era un trabajo que no le correspondía y para el cual no tenía los elementos de proteccioón necesarios.

"Nosotros queremos que se haga justicia queremos que vayan presos los dueños de la papelera y el encargado, por mandarlo hacer tareas que no corresponden, porque no era su trabajo ir a destrabar una máquina y muchos menos tenían derecho exigirle que lo haga y tratarlo de cagón"; señaló su prima en diálogo con La Izquierda Diario los familiares.

A través de las redes sociales, su prima Guillermina Azul, expresó: "Se va a hacer justicia primo!! Por que vos no "falleciste" a vos te mataron, te mato la ignorancia de la mierda de persona que te mando a hacer un trabajo que a vos no te correspondía! Compartan por favor, para que todos sepan lo que pasa en esa papelera! Para que no hayan más Norberto Stauffer ni Mechi Canteros, para que ningún laburador muera en manos de "superiores". Que se haga justicia!!!!"

Por su parte, una allegada, Marcela Gimenez, expresó: "Qué triste y vergonzoso que sigan muriendo nuestros jóvenes por la negligencia empresarial murió de la misma manera que Braian Mechi Cantero !porque no lo cuidaron en la papelera ubicada en 14 y 125. Sólo me pregunto hasta cuándo????? todo nuestro apoyo y solidaridad con su familia.Justicia por Norberto stauffer(Çhochy)".

Y es que ya en el 2018, en un hecho similar, un joven de 23 años llamado Brian "Mechi" Cantero había perdido la vida en la papelera Sein S.A. al quedar atrapado en una máquina.