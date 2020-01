Marcial Javier Thomsen fue el único de entre los más de 15 familiares de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa que enfrentó a los periodistas que los aguardaban en la entrada del penal de Dolores mientras ingresaban para ver a sus hijos por primera vez en la cárcel. "No sé qué les pasó por la cabeza. No son asesinos", dijo.

Y agregó que al momento del crimen su hijo "estaba alcoholizado" y que "no se acuerda de la pelea”, aunque "no lo justifica" y que tiene "miedo de no verlo más en libertad". El delito del que se lo acusa a su hijo, homicidio agravado por premeditación y alevosía, contempla la pena de cadena perpetua.

También afirmó que trató de llamar al padre de Báez Sosa: "Traté de llamar un montón de veces. No sé qué decirles. Si yo tengo el dolor que tengo, no me imagino lo que siento ellos", indicó.