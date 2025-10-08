El próximo fin de semana, Marcos Paz se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más esperados: la 15ª Fiesta Nacional del Jamón junto a la 10ª Fiesta de la Cerveza Artesanal.

Con entrada libre y gratuita, la celebración se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, desde las 13:00, en el Espacio Quinta Devoto (Ruta 40, km 50).

Durante dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única, con los mejores productores de jamón crudo y cerveza artesanal del distrito. El evento contará además con un gran patio gastronómico y cervecero, espectáculos musicales, artistas regionales y nacionales, y una feria de artesanías y emprendimientos locales.

Organizada por la Municipalidad de Marcos Paz, la fiesta se ha convertido en un clásico de la región, atrayendo a miles de visitantes que buscan buena comida, música en vivo y el clima festivo característico de esta localidad bonaerense.

Datos claves:

📍 Lugar: Espacio Quinta Devoto – Ruta 40 km 50, Marcos Paz

📅 Fechas: Sábado 11 y domingo 12 de octubre

🕐 Horario: Desde las 13:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍺 Actividades: Patio gastronómico y cervecero, feria de artesanías, shows artísticos y cierre con músicos regionales y nacionales

🌐 Más información:

👉 instagram.com/municipiomarcospaz

👉 facebook.com/municipiomarcospaz