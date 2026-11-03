Marcos Paz celebra la 26ª Fiesta del Inmigrante con gastronomía, música y danzas típicas
La propuesta se desarrollará durante dos jornadas en el Paseo de la Estación, con la participación de distintas colectividades. Habrá espectáculos en vivo, comidas regionales y una feria de artesanos, con acceso libre para toda la familia.
Marcos Paz se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, un encuentro que este año alcanzará su 26ª edición y que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con una amplia propuesta cultural y gastronómica.
La celebración reunirá a distintas colectividades para compartir sus costumbres, tradiciones y expresiones artísticas, en un evento que busca poner en valor la diversidad cultural y el aporte de las comunidades inmigrantes a la identidad del distrito.
Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer puestos de comidas típicas, disfrutar de espectáculos musicales y presentaciones de danzas tradicionales, además de conocer las vestimentas y manifestaciones culturales de diferentes países.
La fiesta contará con la participación habitual de colectividades como la italiana, francesa, española, chilena, japonesa, boliviana, portuguesa, uruguaya, alemana e irlandesa, entre otras.
También habrá una feria de artesanos y emprendedores, con productos y propuestas locales para quienes se acerquen a disfrutar de la celebración.
La actividad tendrá lugar de 13.00 a 24.00 y la entrada será libre y gratuita durante ambas jornadas, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia y conocer distintas culturas sin salir de la provincia de Buenos Aires.
La organización está a cargo de la Municipalidad de Marcos Paz.
Datos clave
- Evento: 26ª Fiesta del Inmigrante.
- Lugar: Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 Km 50, Marcos Paz.
- Fechas: sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.
- Horario: de 13 a 24 horas.
- Entrada: libre y gratuita.
- Propuestas: comidas típicas, música, danzas tradicionales, vestimentas, espectáculos artísticos y feria de artesanos y emprendedores.
- Más información: Instagram Turismo Marcos Paz.
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