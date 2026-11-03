Marcos Paz se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, un encuentro que este año alcanzará su 26ª edición y que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con una amplia propuesta cultural y gastronómica.

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La celebración reunirá a distintas colectividades para compartir sus costumbres, tradiciones y expresiones artísticas, en un evento que busca poner en valor la diversidad cultural y el aporte de las comunidades inmigrantes a la identidad del distrito.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer puestos de comidas típicas, disfrutar de espectáculos musicales y presentaciones de danzas tradicionales, además de conocer las vestimentas y manifestaciones culturales de diferentes países.

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La fiesta contará con la participación habitual de colectividades como la italiana, francesa, española, chilena, japonesa, boliviana, portuguesa, uruguaya, alemana e irlandesa, entre otras.

También habrá una feria de artesanos y emprendedores, con productos y propuestas locales para quienes se acerquen a disfrutar de la celebración.

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La actividad tendrá lugar de 13.00 a 24.00 y la entrada será libre y gratuita durante ambas jornadas, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia y conocer distintas culturas sin salir de la provincia de Buenos Aires.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Marcos Paz.

Datos clave

Evento: 26ª Fiesta del Inmigrante.

Lugar: Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 Km 50, Marcos Paz.

Fechas: sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.

Horario: de 13 a 24 horas.

Entrada: libre y gratuita.

Propuestas: comidas típicas, música, danzas tradicionales, vestimentas, espectáculos artísticos y feria de artesanos y emprendedores.

Más información: Instagram Turismo Marcos Paz .