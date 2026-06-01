La periodista María O'Donnell será una de las protagonistas de la 6ª edición de la Feria del Libro de Campana, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio en el Club Ciudad, con entrada libre y gratuita.

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Organizada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, la feria abrirá sus puertas de 10.00 a 21.00 en ambas jornadas y reunirá a editoriales, librerías, asociaciones literarias, escritores y destacados referentes de distintos ámbitos.

Durante la primera jornada, O'Donnell presentará su más reciente libro, "Montoneros, una historia visual", una obra que reconstruye el recorrido de la organización política y armada que tuvo un fuerte protagonismo en la historia argentina de los años 70.

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Licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, O'Donnell desarrolló una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue periodista de Página/12, corresponsal de La Nación en Estados Unidos y recibió múltiples reconocimientos, entre ellos siete premios Martín Fierro. Actualmente conduce el programa radial De Acá En Más en Urbana Play y el ciclo televisivo Conecta2 junto a Ernesto Tenembaum.

Según informó el medio local 360noticias, la agenda del escenario principal también incluirá el sábado al médico Daniel López Rossetti. En tanto, el domingo será el turno del historiador Daniel Balmaceda y del economista Claudio Zuchovicki.

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La propuesta también contempla actividades para el público infantil. El sábado se presentará la narradora y escritora Mariana Spalj con su "Taller de Abremente", mientras que el domingo llegará Fernando De Vedia con su actividad "Escuelita de Campeones".

Además de las charlas y presentaciones de autores, la feria contará con talleres, lecturas, conferencias y diversas actividades culturales para toda la familia.