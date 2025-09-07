El intendente Mariano Cascallares brindó una conferencia de prensa junto a Paula Eichel, candidata a concejal por Fuerza Patria, para comentar los primeros resultados del escrutinio en su distrito.

Ads

Cascallares afirmó: “Estamos viendo un resultado en Almirante Brown con una diferencia contundente a favor de Fuerza Patria. Nos va a permitir seguir teniendo una mayoría de más de dos tercios en el HCD”, en referencia al control del Concejo Deliberante local.

Además, informó que la participación ciudadana fue notable, estimando que “más del 60 por ciento de los brownianos participaron de las elecciones, un porcentaje que va en sintonía con los datos a nivel provincial”. Describió la jornada como “brillante desde el punto de vista de la democracia”.

Ads

Por su parte, Eichel expresó su alegría y agradeció a los fiscales y vecinos, destacando que “el trabajo que se viene haciendo hace 10 años se ve, se nota y los vecinos lo valoran”

Ads