Mariano Navone, el tenista nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, protagonizó una de las mayores hazañas del tenis argentino en los últimos años. A los 25 años, el bonaerense derrotó a Novak Djokovic por 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de 4 horas y 36 minutos de batalla en el estadio Arthur Ashe, y avanzó a la segunda ronda del US Open.

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El jugador de 9 de Julio eliminó a uno de sus grandes ídolos de la infancia y lo hizo en el escenario más importante del tenis mundial.

Ubicado en el puesto 49 del ranking ATP, el argentino consiguió así la victoria más importante de su carrera frente a un rival que conquistó 24 títulos de Grand Slam y que fue campeón del US Open en cuatro oportunidades.

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Además, Navone logró por primera vez en su carrera ganar un partido disputado a cinco sets. Hasta este encuentro, había perdido los cuatro compromisos anteriores que llegaron al quinto parcial.

De 0-3 a ganar el primer set

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El comienzo del partido no fue sencillo para el bonaerense. Djokovic consiguió rápidamente un quiebre y se adelantó 3-0 en apenas 13 minutos.

Navone, sin embargo, no se dejó llevar por el comienzo adverso. Recuperó el servicio y llevó el primer parcial al tie-break, donde consiguió imponerse por 7-5.

El serbio reaccionó inmediatamente. Se quedó con el segundo set por 7-5 y luego ganó el tercero por 6-4 para ponerse 2-1 y quedar a solamente un parcial de la victoria.

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El momento en que Navone cambió la historia

Djokovic volvió a quebrar en el comienzo del cuarto set y se adelantó 2-1. El encuentro parecía encaminarse hacia una definición favorable al histórico tenista serbio.

Pero Navone volvió a levantarse.

El argentino recuperó inmediatamente el quiebre, volvió a presionar sobre el servicio de su rival y consiguió otro break después de un extenso game de 16 puntos.

Djokovic comenzó a mostrar dificultades físicas durante el encuentro. La humedad fue un factor importante y el serbio llegó a vomitar durante el tercer set. Más tarde recibió atención médica por molestias en la zona baja de la espalda.

Navone aprovechó el momento sin bajar la intensidad y se quedó con el cuarto parcial por 6-2.

Un quinto set para la historia

El argentino llegaba al último set con un antecedente que no lo favorecía ya que había perdido los cuatro partidos a cinco sets que había disputado anteriormente. Esta vez fue diferente.

Después de más de cuatro horas de partido, Djokovic evidenció problemas para desplazarse y Navone entendió rápidamente cómo debía jugar el parcial decisivo.

Sostuvo su servicio, consiguió un quiebre y comenzó a ampliar la diferencia. El serbio intentó acortar los puntos, pero ya no logró recuperar el nivel mostrado durante los primeros tres sets.

Navone mantuvo la concentración hasta el final y cerró el partido con un contundente 6-1.

Así, el tenista surgido de 9 de Julio concretó una victoria que hasta pocos minutos antes parecía imposible.

“Es lo mejor que me ha tocado en mi carrera. Ganar aquí, en cinco sets, y a Djokovic, no es algo de todos los días”, expresó Navone después del encuentro.

Una derrota histórica para Djokovic

El triunfo del argentino también puso fin a una de las rachas más impresionantes del tenis moderno.

Djokovic no perdía un partido de primera ronda de un Grand Slam desde el Australian Open de 2006, hace 20 años.

El serbio había llegado a 2026 con apenas dos derrotas en primeras rondas de torneos de Grand Slam. Antes de Roland Garros, su registro en debuts de majors era de 80 victorias y solamente dos derrotas.

En el US Open, además, nunca había perdido antes de la tercera ronda desde sus primeras participaciones en Nueva York.