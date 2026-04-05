El tenis argentino sumó un nuevo nombre a su historia grande. Mariano Navone se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest y levantó el primer título ATP de su carrera, tras vencer al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en una final intensa que se extendió por casi dos horas y media.

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El nacido en Nueve de Julio mostró solidez en los momentos clave y aprovechó los errores de su rival —que acumuló 58 no forzados— para inclinar la balanza a su favor. Pero, sobre todo, hizo valer su resistencia física y mental en el tramo decisivo del partido, donde terminó de sellar una consagración que venía buscando hace tiempo.

La victoria tiene un valor especial: fue su tercera final ATP y, esta vez, logró romper la racha adversa tras haber quedado a las puertas del título en ocasiones anteriores. “Estoy muy feliz. Soñé con esto y lo conseguí”, alcanzó a decir, visiblemente emocionado, apenas terminado el encuentro.

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[DEPORTES] El argentino Mariano Navone logró su primer título en el ATP Tour en Bucarest: le ganó al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5. 🇦🇷pic.twitter.com/SEMO2vIZJm https://t.co/b3gN6t6nd1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 5, 2026

El camino no fue sencillo. Navone venía de un período irregular, con altibajos en el ranking —llegó a ser top 30 en 2024 y luego cayó hasta el puesto 99— y problemas físicos, especialmente en los pies. Sin embargo, el cambio de entrenador, ahora bajo la conducción de Alberto Mancini, le dio un nuevo impulso.

El título en Rumania no solo corta la sequía en finales, sino que confirma un gran presente: acumula diez triunfos en sus últimos once partidos y viene de ganar el Challenger de Punta Cana. Además, desde este lunes escalará al puesto 42 del ranking ATP, consolidándose como uno de los mejores argentinos del circuito, detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

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Con esta consagración, Navone también se mete en un selecto grupo: es el cuarto argentino en ganar el torneo de Bucarest, siguiendo los pasos de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela.

Formado desde chico en el Club Atlético 9 de Julio, con el respaldo constante de su familia, el bonaerense construyó una carrera a base de esfuerzo en el circuito Challenger, donde ganó nueve títulos antes de dar el salto definitivo. Este domingo, en Bucarest, escribió la página más importante de su carrera.

Y no es una más: es la que confirma que el orgullo de Nueve de Julio ya es una realidad en la elite del tenis mundial.