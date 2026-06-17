La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, volvió a referirse a su futuro político y aseguró que tiene vocación para asumir mayores responsabilidades en la provincia de Buenos Aires, aunque remarcó que cualquier decisión deberá construirse de manera colectiva junto a otros dirigentes del peronismo.

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En una entrevista concedida a El Destape, la jefa comunal afirmó que está dispuesta a asumir el desafío de gobernar la provincia, aunque aclaró que su prioridad es generar consensos con otros referentes del espacio.

"Yo me quiero hacer cargo de los problemas de la provincia de Buenos Aires y además sería muy buena gobernadora, pero también quiero construir con otros. Entonces, con mis compañeros, intendentes e intendentas, tengo que acordar", sostuvo.

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En ese marco, Fernández explicó que ya comenzó una recorrida por distintos distritos bonaerenses para dialogar con dirigentes locales y conocer de primera mano las problemáticas de cada región.

"Estoy visitando, hablando y aprovechando para reunirme con los intendentes también", señaló.

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La dirigente también reflexionó sobre los desafíos que implica impulsar cambios profundos desde la gestión pública y consideró que toda transformación requiere afrontar tensiones y disputas.

"No hay transformación posible sin que haya conflicto. Si vos querés transformar algo, sabés que va a haber algún tipo de conflicto y hay que hacerse cargo de ese conflicto también", expresó.

Durante la entrevista, Fernández enumeró algunas de las áreas que considera prioritarias para el futuro de la provincia. Entre ellas mencionó la modernización de la administración pública, el fortalecimiento del desarrollo industrial, la política habitacional y las problemáticas vinculadas a la salud mental.

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Según planteó, uno de los temas que más preocupación genera actualmente es el impacto de los problemas de salud mental entre los jóvenes.

"Una de las mayores preocupaciones también es el tema de salud mental joven. Crecieron los índices de suicidio y es una problemática que requiere atención", advirtió.