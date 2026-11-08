La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de una nueva edición de la Marcha del Orgullo, donde acompañó a integrantes de la comunidad LGBTQ+ y puso el foco en la necesidad de sostener los derechos conquistados.

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A través de sus redes sociales, la jefa comunal destacó la masiva convocatoria de la movilización y señaló que tuvo un significado especial por el contexto de las recientes agresiones contra personas trans en el barrio porteño de Palermo.

"Esta marcha no era una más. Fue multitudinaria", expresó Fernández, quien también remarcó que acompañó especialmente a integrantes de la comunidad de Moreno, con quienes mantiene un vínculo desde hace varios años.

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En su mensaje, la intendenta también cuestionó el clima de confrontación en torno a la diversidad sexual y manifestó su preocupación por los posicionamientos del Gobierno nacional.

"En un momento en el que desde el Gobierno Nacional se promueven discursos de odio y se cuestionan derechos conquistados, con más fuerza que nunca tenemos que defender una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad, respeto y dignidad", sostuvo.

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De esta manera, Fernández se sumó a la convocatoria con un mensaje centrado en la defensa de la diversidad, el respeto y la igualdad, en una jornada que reunió a una multitud de participantes.