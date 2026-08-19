Marinucci encabezó controles de tránsito en General Rodríguez
El Ministro de Transporte bonaerense y el Intendente local Mauro García supervisaron un operativo de fiscalización y pesaje de camiones sobre la Ruta Provincial 24. Además, entregaron equipamiento para fortalecer los controles, cascos y bicicletas, y encabezaron una jornada de concientización vial.
"Lo que hacemos en cada municipio es trabajar con cada intendente que se pone en los zapatos de sus vecinos y entiende que hay que gestionar políticas públicas que les resuelvan la vida. Nos interesa concientizar para ser responsables al conducir y no dejamos de invertir en seguridad vial”, dijo Martín Marinucci.
Y remarcó la importancia de sostener los controles sobre el transporte de cargas: “Muchas veces no se ven, pero son muy importantes. La sobrecarga genera un deterioro muy grande del asfalto, lo arruina y también genera situaciones de riesgo para quienes circulan por las rutas”.
Por su parte, el Intendente García destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “Tiene que ver con la prevención, con la seguridad vial y con un Ministerio que trabaja mucho en eso. Es súper necesario”.
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