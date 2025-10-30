Una familia marplatense vive horas de incertidumbre en la ciudad jamaiquina de Negril, donde el huracán Melissa, de categoría 5, tocó tierra con vientos de hasta 298 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían superar los 300 milímetros.

Ads

Son diez adultos y una menor que habían llegado el sábado pasado al país caribeño para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, quedaron varados en el hotel donde se hospedan tras la activación del protocolo de emergencia por las condiciones climáticas extremas.

“El domingo nos levantamos y estaba hermoso, pero empezaron a tapiar las ventanas porque el lunes llegaba un huracán. No nos asustamos mucho porque el clima no lo parecía”, relató Macarena Mateo, una de las integrantes del grupo, en diálogo con el diario marplatense La Capital.

Ads

Su pareja, Agustín Hernández Font, añadió: “Nos avisaron que iban a cerrar todo el complejo a las 10 de la noche y este lunes nos levantaron temprano, pero nos dejaron desayunando en la habitación. Ellos están asustados porque es la primera vez que un huracán de categoría 5 los afecta. Siempre se llaman a sí mismos ‘Lucky Island’ porque los huracanes suelen pasar de largo, pero esta vez no tuvimos suerte”.

La familia se encuentra completa en el mismo hotel: los padres de ambos, sus hermanas, una tía y su pareja, además de una menor. Según contaron, las autoridades del alojamiento les indicaron permanecer encerrados en las habitaciones, reforzar las ventanas con colchones y muebles, y, en caso de agravarse la situación, refugiarse en los baños.

Ads

“Nos pusieron bolsas de arena en las aberturas para que no entre el agua. Hoy a la mañana sonó una alarma y nos dijeron que estuviéramos atentos por si teníamos que evacuarnos, pero de lo contrario no podemos salir del cuarto”, detallaron.

El grupo también expresó preocupación por las consecuencias que el huracán pueda dejar en las rutas y aeropuertos. “Estamos a 80 kilómetros del aeropuerto de Montego Bay, y si hay daños o cortes, tal vez no podamos irnos cuando pensábamos. Ayer algunos argentinos querían salir, pero el aeropuerto estaba cerrado”, explicó Macarena.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el ciclón impactó con vientos sostenidos de 295 km/h y una presión mínima de 892 milibares, describiendo la situación como “extremadamente peligrosa y amenazante para la vida”.

Ads

Mientras tanto, los marplatenses permanecen confinados en sus habitaciones, atentos a las indicaciones del personal del hotel y con la esperanza de que las condiciones mejoren en las próximas horas.

“Estamos tranquilos dentro de lo posible, pero asustados. Nadie imaginaba que unas vacaciones se iban a convertir en esto”, cerró Macarena.