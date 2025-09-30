Martín Fierro 2025: Todos los ganadores
La ceremonia, transmitida por Telefe, se llevó adelante este lunes en el hotel Hilton de Puerto Madero, con la conducción de Santiago Del Moro. Las figuras más importantes del mundo del espectáculo y de los medios fueron galardonadas por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).
Todos los ganadores del Martín Fierro 2025:
Martín Fierro de Oro
Santiago del Moro
Premio especial: Leyenda de la televisión
Mirtha Legrand
Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)
Final de la Copa América
Mejor ficción
Margarita (Telefe)
Mejor programa de interés general
Susana Giménez (Telefe)
Mejor reality
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Mejor noticiero diurno
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Mejor labor en conducción masculina
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Mejor programa deportivo
Copa América (Telefe)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor magazine
DDM (América)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Gabriel Goity, por El encargado (Eltrece)
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
Mejor actor de reparto
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mejor dirección
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (Eltrece)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (Eltrece)
Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (Eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América TV)
Mejor noticiero nocturno
Telenoche (Eltrece)
Mejor labor periodística masculina
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Mejor labor periodística femenina
Romina Manguel, por Opinión Pública (Elnueve)
Mejor panelista
David Kavlin, por Todas las tardes (Elnueve)
Mejor cronista/movilero
Oliver Quiroz, por A la tarde (América TV)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Pasó en América (América TV)
Mejor programa de entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Mejor programa periodístico
LAM (América TV)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América TV)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Mejor producción integral
Telenueve Central (Elnueve)
Mejor programa musical
Planeta 9 (Elnueve)
Mejor programa de viajes/turismo
Resto del mundo (Eltrece)
Mejor programa de gastronomía
¡Qué mañana! (Elnueve)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut).
