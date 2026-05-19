Martín Fierro 2026: La lista con todos los ganadores
La gran fiesta de la televisión reunió a todos los responsables de la industria en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Guido Kaczka se llevó la estatuilla de oro.
Ficción:
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico:
Opinión pública (El Nueve)
Noticiero diurno:
Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno:
Telefe Noticias (Telefe)
Musical:
La Peña de Morfi (Telefe)
Humorístico / de actualidad:
Polémica en el bar (América)
Magazine:
Cortá por Lozano (Telefe)
Entretenimiento:
Buenas noches, familia (El Trece)
Big Show:
Otro día perdida (El Trece)
Reality:
MasterChef Celebrity (Telefe)
Gastronomía:
Ariel en su salsa (Telefe)
Jurados:
Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Mejor actor:
Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Mejor actriz:
Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)
Revelación:
Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Director no ficción:
Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)
Panelista femenina:
Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)
Panelista masculino:
Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)
Producción integral:
La Voz Argentina (Telefe)
Interés general:
LAM (América)
Labor en conducción masculina:
Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)
Labor periodística femenina:
Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor periodística masculina:
Rolando Graña, América Noticias (América)
Cronista / Movilero:
Alejandro Guatti, Intrusos (América)
Deportivo:
Mundial de Clubes (Telefe)
Aviso publicitario:
Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)
Labor humorísticia:
Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)
Director:
Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
Autor / Guionista:
Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)
Programa de servicios:
ADN, Buena Salud (TVP)
Aire de campo (TVP) (EMPATE)
Cultural / Educativo:
Tierras (Telefe)
Deportivo:
ACTC Media (TVP)
Branded Content:
Intuiciones (Telefe)
Labor conducción feminina:
Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Viajes / Turismo:
Por el Mundo (Telefe)
Mención especial:
América TV por sus primeros 60 años
Reconocimiento especial a su carrera:
Enrique Macaya Márquez
Mención especial:
Miguel Ángel Russo
Martín Fierro de Oro:
Guido Kaczka.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión