Ficción:

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

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Periodístico:

Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno:

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

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Noticiero nocturno:

Telefe Noticias (Telefe)

Musical:

La Peña de Morfi (Telefe)

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Humorístico / de actualidad:

Polémica en el bar (América)

Magazine:

Cortá por Lozano (Telefe)

Entretenimiento:

Buenas noches, familia (El Trece)

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Big Show:

Otro día perdida (El Trece)

Reality:

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Mejor actor:

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Mejor actriz:

Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Revelación:

Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción:

Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Panelista femenina:

Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Panelista masculino:

Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)

Producción integral:

La Voz Argentina (Telefe)

Interés general:

LAM (América)

Labor en conducción masculina:

Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)

Labor periodística femenina:

Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor periodística masculina:

Rolando Graña, América Noticias (América)

Cronista / Movilero:

Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Deportivo:

Mundial de Clubes (Telefe)

Aviso publicitario:

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

Labor humorísticia:

Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)

Director:

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Autor / Guionista:

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Programa de servicios:

ADN, Buena Salud (TVP)

Aire de campo (TVP) (EMPATE)

Cultural / Educativo:

Tierras (Telefe)

Deportivo:

ACTC Media (TVP)

Branded Content:

Intuiciones (Telefe)

Labor conducción feminina:

Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Viajes / Turismo:

Por el Mundo (Telefe)

Mención especial:

América TV por sus primeros 60 años

Reconocimiento especial a su carrera:

Enrique Macaya Márquez

Mención especial:

Miguel Ángel Russo

Martín Fierro de Oro:

Guido Kaczka.