Más de 30 barrios de La Matanza recibirán a Papá Noel: descubrí cuándo y dónde estará
Del 11 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá más de 30 puntos del distrito para entregar juguetes gratuitos, sacarse fotos con las familias y llevar el espíritu navideño a más de 100 mil chicos en todos los barrios.
El espíritu navideño invade La Matanza: desde el 11 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá más de 30 barrios del distrito para entregar juguetes de manera gratuita y brindar momentos especiales a más de 100 mil niñas y niños.
Cada punto contará con actividades recreativas, sorpresas y la presencia del propio Papá Noel, que se tomará fotos con los chicos y entregará personalmente los regalos.
El recorrido completo se publicará en las redes sociales del Municipio (@municipiodelamatanza) y en la web oficial (lamatanza.gov.ar). Desde la Comuna adelantaron que la actividad se suspende y reprograma en caso de lluvia.
