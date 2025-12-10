El espíritu navideño invade La Matanza: desde el 11 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá más de 30 barrios del distrito para entregar juguetes de manera gratuita y brindar momentos especiales a más de 100 mil niñas y niños.

Cada punto contará con actividades recreativas, sorpresas y la presencia del propio Papá Noel, que se tomará fotos con los chicos y entregará personalmente los regalos.

El recorrido completo se publicará en las redes sociales del Municipio (@municipiodelamatanza) y en la web oficial (lamatanza.gov.ar). Desde la Comuna adelantaron que la actividad se suspende y reprograma en caso de lluvia.

