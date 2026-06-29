Con una convocatoria que superó las 500 personas, se realizó una nueva edición de Tandil Medita, el Encuentro de Yoga y Bienestar, una propuesta abierta a toda la comunidad que volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes para promover hábitos saludables y el bienestar integral en la ciudad.

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La actividad, organizada por el Municipio de Tandil en el marco del Día Internacional del Yoga, tuvo lugar en el Polideportivo del Club Ferro y reunió a vecinos de todas las edades en una jornada dedicada a la conexión, la relajación y la vida saludable.

Una de las principales novedades de esta edición fue la integración, por primera vez, de Tandil Medita y el Festival de Yoga y Bienestar en un único encuentro, ampliando la diversidad de actividades y fortaleciendo este espacio de participación comunitaria.

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La conducción estuvo a cargo de Carola Núñez. El programa comenzó con una apertura vibracional y armonización sonora mediante gongs y cuencos, a cargo de Aurora Patiño, instructora de Kundalini Yoga y terapeuta de sonido.

Posteriormente se desarrolló una clase abierta de Yoga Integral coordinada por las profesoras de los Centros Comunitarios Natalia Prioretti, Gabriela Catena, Vanesa Gatti, Sofía Jalife Cristeche y Karina Iglesias, que reunió a decenas de participantes sobre sus mats.

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La programación continuó con una experiencia de Conexión Energética a través del Reiki Usui, guiada por la maestra Marcela Blanco, mientras que el cierre estuvo a cargo de Guillermo Valetutto, quien encabezó una meditación y canto de mantras acompañado por músicos y el Coral Mántrico Shanti, de la ONG Paz Interior.

Durante toda la tarde también funcionó un espacio especialmente destinado a las infancias, coordinado por Alquimia, Yoga y Pedagogía de la Expresión y Casa de Luz, donde niños y niñas participaron de actividades recreativas vinculadas al yoga, la meditación y la conciencia corporal.

Además del enfoque orientado al bienestar físico, mental y emocional, la jornada volvió a destacar por su perfil solidario. Los asistentes colaboraron con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a diferentes acciones comunitarias.

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Desde la organización destacaron la importancia de continuar impulsando propuestas abiertas e inclusivas que fortalezcan los vínculos entre los vecinos y promuevan el cuidado integral de la salud.