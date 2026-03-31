Más de 60 disciplinas deportivas gratuitas en La Matanza
El Municipio puso en marcha el cronograma anual de actividades en su red de centros deportivos, donde más de 30 mil vecinos acceden a prácticas saludables y formación profesional.
La Matanza continúa brindando acceso gratuito a la actividad física en todas las localidades del distrito. La propuesta actual contempla más de 60 opciones, entre las que se destacan natación, hockey, taekwondo, patín, gimnasia rítmica y atletismo, todas coordinadas por profesionales de la educación física.
El sistema de participación rotativo permite que niños, jóvenes y personas adultas mayores compartan espacios de recreación y aprendizaje en sedes emblemáticas como el Polideportivo Balestrini, el Ateneo Don Bosco de Ramos Mejía, el Polideportivo Manzanares de Villa Luzuriaga y el Microestadio del Km 32 en González Catán, entre otros, se informó oficialmente.
Los interesados en sumarse a las actividades pueden consultar los requisitos y la documentación necesaria en la web oficial: www.lamatanza.gov.ar/deportes. Las inscripciones se realizan de forma presencial en cada una de las sedes en sus respectivos horarios de atención.
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