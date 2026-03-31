La Matanza continúa brindando acceso gratuito a la actividad física en todas las localidades del distrito. La propuesta actual contempla más de 60 opciones, entre las que se destacan natación, hockey, taekwondo, patín, gimnasia rítmica y atletismo, todas coordinadas por profesionales de la educación física.

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El sistema de participación rotativo permite que niños, jóvenes y personas adultas mayores compartan espacios de recreación y aprendizaje en sedes emblemáticas como el Polideportivo Balestrini, el Ateneo Don Bosco de Ramos Mejía, el Polideportivo Manzanares de Villa Luzuriaga y el Microestadio del Km 32 en González Catán, entre otros, se informó oficialmente.

Los interesados en sumarse a las actividades pueden consultar los requisitos y la documentación necesaria en la web oficial: www.lamatanza.gov.ar/deportes. Las inscripciones se realizan de forma presencial en cada una de las sedes en sus respectivos horarios de atención.

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