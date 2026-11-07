La preocupación por el futuro de la atención médica y la pérdida de puestos laborales movilizó este viernes a trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y vecinos de Punta Alta. La protesta se realizó luego de que más de 80 empleados de la delegación, la farmacia y los policonsultorios recibieran sus telegramas de despido.

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La convocatoria comenzó en la arcada de la plaza General Belgrano, donde los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino. Luego, trabajadores de las distintas dependencias tomaron la palabra para explicar la situación y advertir sobre las consecuencias de la reestructuración.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el impacto que tendrá el cierre de los servicios sobre los afiliados. Durante la manifestación, un empleado sostuvo que la comunidad perderá el acceso a una farmacia que brindaba atención a miles de personas y alertó sobre las dificultades que podrían surgir para conseguir medicamentos y prestaciones.

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La columna avanzó posteriormente por distintas calles del centro puntaltense, entre aplausos y bocinazos. La movilización contó con el acompañamiento de vecinos que se sumaron al reclamo y de personas que expresaron su preocupación por la continuidad de la cobertura.

Aristimuño cuestionó los despidos y respaldó a los trabajadores

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, acompañó la manifestación y expresó su solidaridad con los empleados afectados. A través de un mensaje, remarcó la importancia que tiene OSFA para la comunidad local, cuya identidad está históricamente vinculada a la Armada.

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Según señaló, cerca del 70% de la población de Coronel Rosales está afiliada a la obra social, mientras que la farmacia alcanzaba a más de 30.000 personas. En ese contexto, consideró que las medidas adoptadas tendrán consecuencias que exceden ampliamente a quienes perdieron sus empleos.

El jefe comunal también cuestionó la forma en que fueron comunicados los despidos y sostuvo que los trabajadores no recibieron el respeto y la consideración que merecían por los años de servicio.

«Detrás de cada despido hay una historia, una familia y un proyecto de vida», expresó Aristimuño, quien advirtió que la reestructuración también perjudica a los afiliados al restringir el acceso a prestaciones y medicamentos.

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Finalmente, reclamó que las decisiones económicas contemplen el impacto social y no se limiten a una cuestión contable. «Los números tienen que cerrar, sí, pero con la gente adentro», concluyó.

Reclaman que se mantengan las prestaciones

La protesta puso en el centro de la discusión no solo la situación laboral de los empleados, sino también el futuro de los servicios que recibían los afiliados de OSFA en la ciudad.

Los trabajadores manifestaron su incertidumbre tras recibir las notificaciones de despido y agradecieron el respaldo de los vecinos. El reclamo apunta a evitar que la reestructuración implique un deterioro en la atención sanitaria de miles de familias de Coronel Rosales.