Este miércoles comenzó la tercera audiencia del debate que se desarrolla en los tribunales de La Plata, en el marco del juicio por la Masacre de Monte. En sus declaraciones, los testigos confesaron haber escuchado “cuatro o cinco detonaciones” de armas de fuego la noche de la tragedia.

Durante esta jornada, una de las testigos en el caso de los cuatro policías acusados por “ homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales", fue una docente de una escuela primaria de Miguel del Monte, María de las Mercedes Gogna, quien residía en una zona cercana al área en que se produjo la persecución policial a los tiros, en la noche del 20 de mayo de 2019.

En su testificación, la profesora dijo que escuchó disparos y recordó que, al oír estas detonaciones, le mandó un mensaje a su marido para comunicarle que seguramente habían “matado a dos o tres”, y le pidió que le envíe un patrullero a su casa.

“Los perros están enloquecidos. Deben haber matado a dos o tres. Si podés manda una patrulla que dé una vuelta”, le envió la docente a Bearzotti la madrugada del hecho. Gogna también afirmó que, minutos después del mensaje, vio dos vehículos policiales, una camioneta y un auto “sin ninguna luz, ni afuera ni adentro”.

“Me quedé atrás de la cortina porque no es la manera de que lleguen los policías. No saludaron y revisaron la zona. Poco después veo las balizas que llegan de otro patrullero. Cuando giro la cabeza, ese patrullero sí llevaba las luces reglamentarias, y comienzan a dialogar con los otros dos móviles que ya estaban y se dividen por distintas zonas”, indicó la profesora.

Gogna relató que dos horas después de haber divisado los vehículos, recibió en su casa a dos oficiales “muy nerviosos”, que le preguntaron si había visto en las últimas horas un “auto viejo”. Se presume, que este “auto viejo”, sería el Fiat 147, modelo en el que viajaban los adolescentes que fallecieron en la Masacre de Monte.

“La mujer policía que vino a mi casa temblaba mucho, el otro chico le armaba las oraciones. Me preguntaron si estaba sola, cuatro años después me da miedo esa pregunta. Gracias a Dios mi hijo ese día no se levantó, él era quien iba a revisar lo que pasaba en la calle cuando se escuchaba algún ruido o había una fogata prendida. Esa noche si mi hijo iba, no sé si hubiera vuelto… Ya todo me formula dudas”, indicó Gogna.

Durante esta segunda audiencia, también prestó declaración un perito de la Gendarmería Nacional Argentina, dos vecinos más de la zona de la tragedia, y la mujer que realizó el llamado al 911 para notificar a la policía sobre el hecho.

Cabe recordar, que en la jornada del martes del juicio por la Masacre de Monte, declararon seis familiares de las víctimas, y un empleado de la pizzería que se ubica frente a la Municipalidad de la localidad bonaerense.

Este último, complicó los argumentos planteados por la defensa de los oficiales, al relatar que aquella noche, en la que pasó con su vehículo al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, “el auto circulaba de forma normal”, y no en zigzag, como plantean los acusados.