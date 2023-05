Un perito balístico aseguró hoy que dos de los cuatro policías bonaerenses acusados por la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial y posterior choque ocurrida en 2019 en San Miguel del Monte, dispararon contra el auto en el que viajaban las víctimas y descartó que los agentes hayan disparado en dirección al piso.

De esta manera, al declarar en el juicio por jurados que se lleva adelante en los tribunales platenses, el perito criminalístico Lucas Basanta complicó a los policías acusados Rubén Alberto García, Manuel Monreal, Leandro Ecilapé y Mariano Ibáñez al contradecir la teoría del abogado defensor Guillermo Baqué, quien sostiene que los agentes habían efectuado disparos en dirección al piso.

El testimonio de Basanta, que hizo foco en la bala nueve milímetros hallada en el muslo izquierdo de una de las víctimas, Gonzalo Domínguez (14), abrió la sexta audiencia del juicio que se le sigue a esos agentes por los homicidios del adolescente de 14 años y sus amigos Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22). El juicio se lleva adelante en el TOC 4 de La Plata.

"La deformación del proyectil está en la parte frontal y no tiene una característica rugosa. Puede ser que haya impactado contra un hueso o contra un telón de interposición, como puede ser una chapa del automóvil, y después ingresa al cuerpo de la víctima. No me da la sensación que haya impactado contra una superficie dura y plana", explicó Basanta esta mañana ante los 12 jurados.