El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Francisco Waldemar Reddy, ex agente de la Policía Bonaerense, por los homicidios de María Eugenia Suárez (47), Ignacio Reddy (11) y Diego Reddy (44).

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El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023, en un establecimiento rural cercano a la Ruta 2, en jurisdicción de Chascomús, y tuvo como víctimas al padre, al hermano y a la madrastra del acusado.

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados Claudia Castro, Cristian Rabaia y Juan Pablo Gardinetti, consideraron acreditada la responsabilidad de Reddy en los tres homicidios y reconstruyeron la secuencia de los hechos ocurridos aquella jornada. Además, dispusieron que el imputado no podrá solicitar la libertad condicional fijando una expectativa de condena de 40 años.

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Horas antes, el policía pidió prestado a su tío un rifle calibre 22 marca Mahely para ir a cazar, en la misma jornada en que debía reincorporarse al servicio tras una licencia por lesión de rodilla. Según la valoración efectuada por el Tribunal, el ataque comenzó en la vivienda de la estancia Los Pinos donde le disparó por la espalda a su madrastra, continuó en un galpón ubicado a unos 60 metros donde le disparó y golpeó al menor y terminó en otro sector del establecimiento , aproximadamente a 200 metros del lugar, donde ejecutó al padre.

Los jueces también señalaron que el trasfondo del crimen estuvo vinculado a una cuestión económica, de acuerdo con lo analizado durante el debate.

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El fiscal Juan Manuel Dávila había solicitado la pena de prisión perpetua al considerar acreditada la responsabilidad de Reddy en los tres homicidios. Reddy permanece detenido en la Alcaidía Penitenciaria de Batán, y durante el juicio participó de las audiencias mediante videoconferencia.