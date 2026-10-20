Un hombre de 50 años mató a su concubina de 43, al hijo de ambos de 11 y a su propia madre de 73, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Posteriormente, el acusado apareció sin vida en la localidad de Burzaco.

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La intervención policial comenzó a raíz de una alerta recibida en el servicio de emergencias 911, que solicitaba asistencia médica en un domicilio situado sobre Los Claveles al 700, en Monte Grande.

Al ingresar a la propiedad, el personal de seguridad constató la presencia de dos víctimas fatales: en el sector del comedor yacía sin vida Laura Susana Prediguer, de 43 años, mientras que en uno de los dormitorios se encontraba el cadáver de su hijo, Santino Santillán, de 11.

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En esa misma habitación donde estaba el cuerpo del menor, los uniformados confiscaron una escopeta de dos cañones. El armamento fue entregado a los peritos de la Policía Científica con el fin de establecer mediante estudios balísticos si fue el dispositivo empleado para cometer los ataques.

Las inspecciones en el predio revelaron que el inmueble se comunicaba a través del lote con otra vivienda con salida a la calle Alfonso Amat. Al revisar la cocina de esa segunda edificación, los efectivos hallaron a una tercera víctima: Susana Castillo Toscanini, de 73, madre del sospechoso.

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En paralelo al despliegue desplegado en Monte Grande, los investigadores lograron conectar el episodio criminal con un deceso ocurrido alrededor de las 7.30 de la mañana en la intersección de la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco.

La persona fallecida en la vía pública fue identificada como Damián Darío Santillán, de 50 años, domiciliado en Los Claveles al 700 y señalado como el autor material de los tres homicidios.

Las pesquisas permitieron reconstruir que Santillán y Prediguer convivían desde hacía unas dos décadas y que Santino era su único descendiente. Entre las principales líneas de investigación para esclarecer el móvil del hecho, la Justicia analiza un mensaje que el agresor le habría remitido a un pariente momentos previos a su fallecimiento.